Dans le célèbre film La vie est belle, Guido, un Juif italien, est déporté dans un camp de concentration avec son fils de six ans. Pour lui épargner les affects douloureux de la folie nazie, Guido fait croire à son fils que tout n’est qu’un immense jeu pour gagner un char d’assaut.

Si ce film a tant ému, c’est notamment parce qu’il mobilise l’instinct parental, celui de vouloir protéger ses enfants contre toute agression physique ou psychologique. Or, à en juger par le nombre d’enfants présents à la manifestation pour le climat, on dirait bien que les adultes ont perdu leur réflexe protecteur.

Aujourd’hui, les enfants sont quotidiennement bombardés de messages effrayants à propos d’une apocalypse climatique imminente. Entre l’école et les médias, les jeunes sont surexposés aux scénarios catastrophes. On leur annonce une sixième extinction de masse, une terre bientôt inhabitable, une civilisation au bord du gouffre, etc.