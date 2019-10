LBJEQ: les Diamants champions

Les Diamants de Québec ont été couronnés champions de la Ligue de baseball junior élite du Québec, jeudi soir.

Une victoire de 9 à 6 a permis aux Diamants de remporter la finale (4 de 7) au terme du cinquième match contre les Orioles de Montréal.

Le lanceur Vincent Ruel a une fois de plus aidé les siens à l’emporter, jeudi à Québec, en oeuvrant au monticule pendant cinq manches. Le Québécois a d’ailleurs été nommé le joueur le plus utile des séries, ayant conservé une fiche parfaite de 8-0 durant les éliminatoires. Il a aussi présenté une moyenne de points mérités de 0,99 en 49 manches et un tiers de travail.

À l'attaque, Mathieu Sirois a complété les séries avec une moyenne au bâton de ,404 pour les Diamants. Il a frappé cinq circuits et totalisé 24 points produits.