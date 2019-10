Le Cirque du Soleil brise la glace

À l’intérieur du Ed Lumley Arena, jeudi matin, les préparatifs allaient bon train. Les quelque 150 employés du Cirque s’activaient à mettre les dernières touches au spectacle avant la générale prévue en soirée, devant 600 spectateurs triés sur le volet (principalement des employés du Cirque, des amis et familles des membres de l’équipe).

Moins de deux ans après une première aventure sur glace, Crystal, le Cirque a voulu répéter l’expérience des acrobaties en patin. Dès le début de la création, le metteur en scène Fernand Rainville s’est inspiré de l’ambiance des concerts d’aréna. « Si je vais voir Justin Timberlake, je m’attends à des effets spectaculaires, dit-il. On a beaucoup de vidéos et de projections dans le spectacle. [...] J’ai construit ce qui ressemble à un rock opéra. Mais ce n’est pas une comédie musicale. »

Le spectacle met en vedette le personnage d’Axel, qui est interprété par l’Australien de 25 ans, Jayden Sierra. « Son personnage tombe amoureux d’une fille et s’invente un monde de bande dessinée », mentionne le metteur en scène.

« C’est très exigeant, ce qu’on demande à Jayden, indique Patricia Ruel, la directrice de création. Le spectacle comprend deux parties de 50 minutes. Il est en patins, il chante, il joue de la guitare et de la basse. »

« Trouver un aréna à ce temps-ci de l’année pour une période de trois semaines, ce n’était pas facile à Montréal à cause de tous les camps de hockey, explique l’attachée de presse de la tournée d’Axel, Julie Desmarais. Cornwall était une belle alternative. Ils avaient l’espace pour nous accueillir. »

Et tant qu’à avoir toute l’équipe sur place, le Cirque a décidé de faire les trois premiers spectacles de la tournée au Ed Lumley Arena, vendredi et samedi. Dans les prochaines semaines, la production passera notamment par la Floride avant de s’amener à Québec (12 au 15 décembre) et à Montréal (19 au 29 décembre).