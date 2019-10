Lowe’s Canada: Sylvain Prud’homme quitte pour la retraite

BOUCHERVILLE | Le président de Lowe’s Canada, Sylvain Prud’homme, prend sa retraite, a annoncé l’entreprise vendredi matin.

C’est Tony Cioffi, vice-président exécutif, Finances, immobilier et marchands affiliés, qui devient président par intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau PDG.

«Après plus de 35 ans de carrière dans l’industrie du commerce de détail dans des rôles qui m’ont amené partout au pays, incluant les six dernières années au sein de Lowe’s Canada, c’est avec des sentiments partagés que j’annonce avoir décidé de prendre ma retraite», a indiqué M. Prud’homme, par communiqué.

«Nous avons accompli beaucoup de choses au cours des dernières années, et je crois que le moment est venu pour moi de passer plus de temps avec mon épouse et ma famille, et de céder les rênes de la société à quelqu’un d’autre», a poursuivi M. Prud’homme.

Rappelons que la compagnie américaine Lowe’s a acquis Rona en 2016.