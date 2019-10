Martin Brodeur compare Jack Hughes à Connor McDavid

Les Devils du New Jersey ont mis la main sur un joueur d'exception en juin dernier lorsqu'ils ont sélectionné l'attaquant Jack Hughes au premier rang, après avoir remporté la loterie du repêchage.

Désormais vice-président, développement des affaires des Devils, l'ex-gardien Martin Brodeur n'hésite pas à comparer certains aspects du jeu de Hughes à Connor McDavid.

«Son patin est exceptionnel, peu de joueurs dans la LNH patinent comme lui. Il est un peu comme Connor McDavid. Son QI hockey est assez élevé aussi. La seule chose, c'est que ce n'est pas un gros bonhomme : il pèse au maximum 165 ou 170 lb, et je suis peut-être généreux!» a relevé Brodeur en entrevue à TVA Sports.

Brodeur dit aussi que les vétérans des Devils voient grand pour le prodige.

«Au cours du dernier mois, j'allais voir mes amis les vétérans chez les Devils, Andy Greene, Kyle Palmieri, et je leur demandais: ''Pis? Comment il va le kid?'' Et tout le monde n'avait que de bonnes choses à dire. Ils pensent que c'est un joueur qui aura énormément de succès dans la LNH. Mais il faut que le coach le place dans de bonnes situations, à sa taille.»

Hughes vivra son premier test dans la Ligue nationale vendredi soir, alors que les Devils recevront les robustes Jets de Winnipeg. L'Américain, qui a eu 18 ans en mai, sera à ce moment le plus jeune joueur du circuit Bettman.

«C'est un petit jeune dont toute la vie a été tournée vers le hockey, a pointé Brodeur. Son développement a commencé à un jeune âge. Même quand il avait 11 ou 12 ans, pas mal tout le monde savait qu'il serait un jour le premier choix au repêchage. On peut dire que c'est un prodigue. C'est un petit gars qui a de la drive.»

«On était plus sérieux»

En plus de la sélection de Hughes, les Devils ont connu un été prolifique. Ils ont transigé avec les Knights de Vegas pour obtenir les services de l'attaquant Nikita Gusev et avec les Predators de Nashville pour mettre la main sur le défenseur P.K. Subban.

«Ce fut un long et bel été pour les Devils. Ray Shero [le directeur général] et son groupe ont fait de bons ajustements sur notre équipe. On pense qu'on va être capable de compétitionner au cours de la prochaine saison», a pointé Brodeur.

L'acquisition de Subban a d'ailleurs déjà des répercussions positives chez les Devils, même s'il ne disputera son premier match que vendredi soir.

«Je sais que côté affaires, c'a fait une bonne différence de l'avoir dans notre équipe», a mentionné Brodeur.

«Jusqu'à présent, les fans trouvent ça pas mal excitant de voir un gars qui s'implique dans tout, que ce soit du côté entertainment ou hockey. C'est quelqu'un qui interagit avec les joueurs et les fans au New Jersey aiment ça. Ils n'ont pas été exposés à ça beaucoup. Nous, quand on jouait, on était plus sérieux et concentrés sur le hockey. Mais les générations changent.»