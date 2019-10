OFF Jazz: le voyage musical de viñu-vinu

L'artiste de musique électronique viñu-vinu présentera le vendredi 11 octobre, dans le cadre de l’OFF Festival de Jazz de Montréal, un spectacle intitulé Exilio Transitorio à travers lequel les ambiances planantes de la musique électronique se jumèleront aux improvisations de jazz

Les voyages ne nécessitent pas toujours de déplacements comme les rêves peuvent parfois se vivre éveillé. Les dépaysements n'en sont pas moins bouleversants.

C'est à une expérience du genre que nous invite le musicien Gabriel Vinuela-Pelletier, de son nom d'artiste viñu-vinu, lors de son prochain concert présenté dans le cadre du OFF Jazz. Le pianiste y proposera un spectacle où l'univers et la liberté du jazz se joindront aux sonorités électroniques et aux séquences enregistrées.

Habitué d’être seul devant sa console de son, l’artiste sera accompagné pour l’occasion de cinq musiciens et d’un vidéaste qui intégrera des projections visuelles tout au long du concert.

«Ce que je voulais avec ce show-là, c’était d’avoir une approche d’improvisation, a expliqué Gabriel Vinuela-Pelletier. En musique électronique, ce qui est difficile parfois c’est qu’il faut nécessairement planifier des séquences ou des extraits sonores. Je voulais trouver une manière d’intégrer ça, mais sans que ce soit fixe.»

«Ça fait un pont entre mon côté jazz et mon côté électronique, ce que je trouve vraiment intéressant», a poursuivi le pianiste, également membre du groupe jazz Parc X Trio.

Exilio Transitorio

C'est sur la base du livre de son père que le musicien a conçu le spectacle, alors qu’il était en résidence pour deux semaines au Centre d’Expérimentation Musicale (CEM), à Saguenay, en mars dernier.

«Mon projet, c'était d’adapter un recueil de poèmes que mon père, Francisco Viñuela, a écrit en 1973 et qui s’intitule "Exilio Transitorio". Ce sont des poèmes qu’il a écrits à la suite de son exil du Chili après le coup d’État de Pinochet en 1973», a détaillé le musicien qui partagera également la scène le 11 octobre prochain avec le contrebassiste montréalais Frédéric Alarie.

Et comment réussit-on à intégrer des poèmes à un spectacle qui allie jazz et musique électronique ?

«Une des manières pour créer ce lien-là, c’était d’abord d’enregistrer les poèmes, a indiqué le pianiste. J’ai travaillé avec Sara Létourneau, une chanteuse et actrice, et elle a pu enregistrer tous les poèmes en version française. Ensuite, je suis allé enregistrer certains moments vocaux, j’ai parfois transformé la voix, parfois certains mots, ce qui fait que l’on entend toujours le texte mais souvent on le perçoit davantage de manière musicale, comme une texture sonore qui devient intéressante à mélanger avec l’électronique.»

Expérimentation sonore

L’artiste viñu-vinu réussit à créer à travers ses EP, il en a maintenant quatre à son actif, des ambiances bien particulières et originales qui n’ont rien à voir avec des albums de musique plus populaires. On passe ainsi des mélodies aux séquences enregistrées, des rythmes accrocheurs aux atmosphères planantes.

«Souvent, j’essaie de me laisser guider par des sons, a raconté Gabriel Vinuela-Pelletier. Ça commence souvent par choisir une couleur de son, un enregistrement que j’ai fait, un "field recording". Et ensuite, ça m’amène à entendre d’autres parties et à sculpter graduellement tout ça comme un collage sonore.»

À travers ces quatre derniers opus, les arrangements de viñu-vinu nous surprennent comme ils nous accrochent, sans que l'on ne sache jamais véritablement ce qui nous tient si attentifs. Tout demeure cohérent.

À l'écoute, on s'y sent comme en forêt, bercé par le rythme des branches doucement fouettées par le vent, par les craquements hasardeux de la faune qui y habite, nerveuse.

Tantôt troublé par des environnements sonores plus sombres, tantôt presque aveuglé par des arrangements débordants de lumière, on en sort un peu déstabilisé, comme on pourrait sortir d'un rêve poignant. Aucune mélodie ne nous reste en tête, seulement peut-être quelques réflexions, à poursuivre.

« J’aime les environnements sonores qui sont rêveurs, pour amener l’auditeur dans une sorte de rêve éveillé, a soutenu le pianiste. J’aime créer quelque chose de cinématographique, qui fait voyager.»

L’artiste viñu-vinu sera en concert dans le cadre de l’OFF Festival de Jazz de Montréal, le vendredi 11 octobre à 20h au Ausgang Plaza.

20 ans pour l’OFF Jazz

L’OFF Festival de Jazz de Montréal célèbre cette année son 20e anniversaire. Pour le directeur de la programmation, Lévy Bourbonnais, l’événement reste encore pleinement enraciné dans son mandat initial.

«Ce n’est que du jazz, a assuré d’emblée le directeur de la programmation. Au Festival de jazz de Montréal par exemple, on a plus de genres, ça peut aller vers le populaire. Tandis qu’au OFF Jazz, on reste bien ancré dans le jazz, c’est vraiment notre mission première.»

L’événement se déroulera du 3 au 12 octobre et présentera des spectacles dans plusieurs salles de Montréal.

« Le 9 octobre au Lion d’or par exemple, il y aura un double plateau avec Karen Young et Marianne Trudel, puis Sarah Rossy qui chantera avec un ensemble, a décrit Lévy Bourbonnais. C’est un spectacle qui va être très accessible et qui va permettre également de voir deux générations de voix, avec Karen Young qui est bien établie et Sarah Rossy qui est plus jeune. »

ApérOFFs

À mettre également à l’agenda, les «ApérOFFs», c’est-à-dire des soirées 5 à 7 qui ont lieu au Café Résonance, permettront de faire découvrir à faible coût plusieurs artistes de la relève, mais aussi certains musiciens plus établis.

«C’est avec contribution volontaire, l’ambiance est plus décontractée et ça permet de découvrir des trucs sans que ce soit trop dispendieux, a ajouté Lévy Bourbonnais. Le jazz, c’est une musique qui s’écoute en salle. Madonna par exemple, elle doit faire le même concert, qu’il ait lieu à Toronto ou à Montréal, ce qui est très bien aussi, mais le jazz, ça va être différent d’une fois à l’autre. Donc, c’est important d’être là pour vivre le moment. Le jazz, c’est "live" que ça se passe.»