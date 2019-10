Plaza Saint-Hubert: un magasin d'appareils électroniques survit dans la tourmente

MONTRÉAL – Alors que les devantures vides s'accumulent et que des travaux monstres se déroulent sur la Plaza Saint-Hubert, à Montréal, un magasin d'appareils électroniques y survit depuis maintenant 56 ans, malgré la progression phénoménale de la technologie.

Technicien électronique, Bernie Borenstein a décidé de lancer son magasin de réparation et d’équipements électroniques en 1963, à une époque où les tables tournantes portatives et les enregistreurs à bobine étaient à la mode. Radio Saint-Hubert est ainsi né, sur le tronçon de rue entre Bellechasse et Beaubien.

L'homme approche peu à peu de la retraite, et est maintenant copropriétaire de la boutique avec son associé, Danny Monaco.

«On n’est plus du tout à la même époque... la technologie avance rapidement, il faut rester éveillé et s’assurer d’un bon service à la clientèle», a résumé M. Borenstein pour expliquer le succès du magasin.

L’entreprise affronte son moment le plus difficile en matière de compétition.

«Nous sommes en plein dedans, a lancé M. Monaco. Avec la vente en ligne et les compagnies internationales comme Amazon, les gens pensent que les prix sont plus bas, mais ce n’est pas vrai. On offre un service et un technicien, ce que les gens n’ont pas en ligne.»

Travaux

D’emblée, les copropriétaires avouent que les travaux sur l'artère commerciale font mal à l’entreprise, avec l’inévitable baisse de l’achalandage devant leur vitrine.

Ce n’est toutefois pas la première fois que le magasin affronte des rénovations importantes: lors de la mise en place de l'emblématique marquise de la Plaza, en 1984, le magasin avait aussi été impacté par les travaux.

«On a des clients fidèles, mais une bonne partie de la clientèle, qui s’arrête habituellement en marchant sur le trottoir, peut difficilement avoir accès au magasin. Ils doivent passer par la porte de la ruelle», a expliqué M. Monaco.

Les copropriétaires jugent qu’ils survivront, une fois de plus, aux travaux qui envahissent la rue Saint-Hubert.

Célébrités

Au fil des années, les deux hommes ont vu passer de nombreuses célébrités et politiciens dans le magasin, dont deux premiers ministres du Québec et un ancien capitaine du Canadien de Montréal, qu'ils préfèrent ne pas nommer publiquement, par discrétion professionnelle.

Le magasin s’occupait d’ailleurs à l’époque de l’équipement électronique de plusieurs salles de l’ancien amphithéâtre du Tricolore, le Forum de Montréal.

Petite anecdote: le nom Radio Saint-Hubert est inspiré non seulement du nom de la rue, mais aussi de celui de la première Rôtisserie St-Hubert, fondée en 1951, qui se trouvait en diagonale du magasin, a relaté M. Borenstein.