Plusieurs honorés au gala Médailles de la paix

Dans le cadre du prestigieux Gala Médailles de la paix du YMCA, présenté par Desjardins, des médailles ont été remises à des personnes et des organisations ayant contribué à faire du Québec un endroit plus pacifique. On a profité de l’occasion pour rendre hommage à Judi Richards et Yvon Deschamps, un couple qui au-delà des arts partage également un ardent désir d’aider son prochain.

Photo Steve Madden