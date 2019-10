Julien Lacroix et Adib Alkhalidey travaillent sur un nouveau projet de film

Après avoir mené à bout de bras un premier long-métrage plus tôt cette année, Julien Lacroix et Adib Alkhalidey planchent présentement sur un deuxième projet de film. Cette fois-ci, les deux humoristes comptent s’ancrer davantage dans leurs racines comiques.

« C’est totalement différent du premier. On a animé un gala Juste pour rire ensemble cet été et on dirait que j’avais oublié à quel point on avait eu du fun à travailler ensemble. On s’est donc dit qu’on se relance là-dedans ensemble », dévoile Julien Lacorix, croisé au dévoilement de la programmation d’ICI.TOU.TV, lundi dernier.

« On s’en va totalement dans une comédie », dévoile de son côté Adib Alkhalidey, croisé en soirée sur le tapis rouge du film Matthias et Maxime.

D’ici là, les deux complices évolueront chacun de leur côté avec leurs tournées respectives. Alors que Julien Lacroix présentait son premier spectacle la semaine dernière, Adib Alkhalidey amorcera le rodage de son troisième one-man-show dans les prochains jours.

« Cette fois-ci, je me concentre sur l’amour et mon expérience de ce que signifie vraiment aimer quelqu’un. Ça peut être autant ton compagnon de vie que tes amis, ton chien ou tes parents. En fait, c’est grâce à mon chien que j’ai appris l’amour inconditionnel. Mon chien m’a appris à aimer », résume-t-il.