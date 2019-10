Scheer a torpillé sa campagne

J’ai lu et entendu des gens affirmer que ce n’était pas juste pour Scheer d’avoir à répondre à une question sur l’avortement au tout début des hostilités. Au contraire, il avait une chance en or de clore le débat sur cet enjeu et de mettre cela derrière lui.

Prenons Justin Trudeau. Il a subi du dommage au début de la campagne quand il tergiversait sur la possibilité que son gouvernement s’oppose à la loi 21 sur la laïcité. Depuis qu’il a précisé sa pensée, il ne se fait plus talonner sur cet enjeu. Lors du Face-à-Face, il a clairement mentionné qu’il n’aimait pas cette loi et que malgré son respect des opinions divergentes et en raison de ses valeurs, il ne pouvait pas exclure qu’un jour le gouvernement fédéral conteste la législation provinciale.

C’est ce que le chef conservateur aurait dû faire. Car l’électorat préfère savoir à qui il a affaire, même si ce n’est pas parfait, plutôt que d’opter pour une alternative incertaine. En anglais, on dit : « Better the devil you know than the devil you don’t ». C’est exactement le cas ici.