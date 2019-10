«Tout inclus»: la vérité sort de la bouche des aînés

Trop souvent laissée de côté, la voix des aînés résonne avec acuité et franchise dans la pièce «Tout inclus» à La Licorne, remettant ainsi en question les résidences dans lesquelles ils sont confinés.

Le comédien François Grisé a eu la géniale idée d’aller à la rencontre des aînés en restant durant un mois dans une maison pour personnes âgées autonomes à Val-d’Or en 2014. Il voulait ainsi recueillir leur point de vue sur leur vie dans ce type d’établissement. Son audace a valu le coup, puisque la pièce documentaire qu’il a créée révèle un point de vue occulté dans notre société, celui de ceux qui vivent dans ces foyers.

Sur scène, il fait revivre les gens qu’il a réellement croisés en relatant ses rencontres dans cet univers peu exploré.

Sa narration plutôt traditionnelle, suivant un fil chronologique, débute de manière didactique sur des statistiques et sur ce qui l’a poussé à se lancer dans ce projet. La suite se révèle nettement meilleure, pleine d’humour et d’observations savoureuses de ce lieu décrit comme «une polyvalente avec des marchettes».

Dépossession

François Grisé joue son propre rôle avec aisance, sobrement, mais avec naturel. Il est bien entouré par Marie Cantin, Marie-Ginette Guay et André Lacoste qui interprètent tous les autres personnages, y compris ses parents avec qui il communique par téléphone.

La projection des photos des vrais protagonistes côtoyés, dont plusieurs ne sont plus en vie, renforce l’authenticité et la sensibilité de la démarche façonnée par la dramaturgie d’Annabel Soutar et la mise en scène d’Alexandre Fecteau.

Plus le spectacle avance, plus le propos se creuse pour lancer une véritable réflexion. François Grisé demande ainsi à ces ainés pourquoi ils sont là. Et c’est à ce moment que la souffrance réelle se révèle. Pas celle des petits bobos, mais ce sentiment de dépossession, cette impression d’absence de futur et de la simple attente de la mort. La solitude, l’infantilisation, la sensation de ne pas se sentir chez soi et la détresse liée à l’incapacité de faire les tâches quotidiennes sont exprimées avec une franchise désarmante et parfois avec une sagesse surprenante par ceux qui ont vu beaucoup d’eau couler sous les ponts.

Cette production pose ainsi des questions fondamentales qui ne font pas les unes des journaux, qui eux s’intéressent surtout à la qualité des soins et des services dans les résidences du troisième âge. Pourquoi les vieux vivent-ils la fin de leur vie uniquement ensemble, à l’écart? Ce «tout inclus» répond-t-il vraiment à leurs besoins?

La pièce a le mérite de contester ce système que personne ne souhaite pour soi-même, mais qui nous attend tous, sauf exception, si rien ne change.