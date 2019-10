Un candidat du Parti vert appelle Québec solidaire en renfort

Le candidat du Parti vert dans la circonscription de Québec, Luc Joli-Coeur, invite les gens de Québec solidaire à travailler avec lui.

«Dans ma circonscription, il y a des gens de Québec solidaire qui ont œuvré longtemps au Nouveau Parti démocratique (NPD), mais moi, je les invite à joindre le Parti vert et à travailler avec moi,» a-t-il lancé vendredi, en entrevue à Dutrizac sur QUB radio.

L'ancien péquiste qui se porte aujourd'hui candidat sous la bannière des verts aux élections fédérales estime qu'il a de bonnes chances de gagner, à condition que les jeunes aillent voter.

«Moi, j'aimerais que Québec solidaire dise aux jeunes: "c'est important que vous alliez voter à l'élection fédérale "», a-t-il expliqué, associant les valeurs de son parti à celles de la formation politique de gauche qui évolue sur la scène provinciale.

Pourtant, plus tôt dans la campagne, Québec solidaire avait indiqué ne pas vouloir se ranger derrière un parti fédéral.

Néanmoins, Luc Joli-Coeur souhaite obtenir l'aide des membres de la formation politique.

«J'aimerais voir plus de gens de Québec solidaire venir à mon local électoral et me donner un coup de main», a précisé M. Joli-Coeur.

Selon la plupart des sondages, le parti d’Elizabeth May serait aux coudes à coudes avec le NPD pour le troisième rang à l’échelle canadienne.

Par ailleurs, Luc Joli-Coeur a surpris Dutrizac en se disant favorable à l'exploitation pétrolière de la plateforme Hibernia, située au large des côtes de Terre-Neuve.

«Il faut se sortir du pétrole. [En attendant], la plateforme de pétrole Hibernia est mieux que le pétrole de l'Alberta», selon le candidat vert.

Il a également affirmé que Mme May a été trop patiente avec le NPD.

«Ils ont coulé de l'information sur nous. Au lieu de chercher des candidats à présenter, ils fouillaient les pages Facebook des verts. Au lieu de nous attaquer, nous, ils devraient s'attaquer à d'autres partis politiques», a-t-il soutenu.