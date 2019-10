Une demande d’action collective contre le jeu Fortnite

MONTRÉAL – Un cabinet d’avocats québécois a préparé une demande d’action collective contre la compagnie américaine Epic Games et son populaire jeu vidéo Fortnite, qu’il accuse d’avoir été créé avec l’intention de développer une dépendance chez les utilisateurs. Il établit même un parallèle avec la cigarette.

«Le jeu a été développé par une équipe de psychologues et d’autres personnes spécialisées, justement pour maintenir le focus du joueur en tout temps dans le jeu», a expliqué vendredi Me Jean-Philippe Caron, du cabinet Calex Légal, en entrevue à l’émission «Le Québec Matin» de LCN.

Dans la demande, on compare les effets du jeu Fortnite à ceux de l’héroïne sur le cerveau. Dans certains cas, des joueurs se privent de manger et ne socialisent plus en raison de Fortnite.

Divorces et thérapie

Jean-Philippe Caron a indiqué que des maisons spécialisées en réadaptation ont ouvert leurs portes au Québec afin de traiter la cyberdépendance créée par Fortnite. Des dizaines de joueurs y sont allés en thérapie fermée, parfois jusqu’à six semaines.

La dépendance à ce jeu a également mené à plusieurs cas de divorce, explique-t-il.

Le cabinet d’avocats Calex Légal ignore pour l’instant le nombre d’utilisateurs qui fera partie de l’éventuelle action, de même que les montants qui pourraient être réclamés si la procédure est autorisée. Par ailleurs, il lance un appel à des utilisateurs de Fortnite qui auraient souffert de cyberdépendance.

«Dans notre société, quand quelqu’un a une fracture de la jambe, par exemple, c’est facile à voir, mais quand on parle de maladie mentale, c’est beaucoup plus sensible et c’est un élément sur lequel on veut mettre l’accent», a affirmé Me Caron.

Bien que ce jeu soit offert gratuitement, il a généré l’an dernier des revenus de 2,4 milliards $, surtout grâce aux achats intégrés. Le jeu compte 250 millions d’utilisateurs, dont plusieurs n’ont pas 18 ans. Des compétitions sont également suivies sur le web à travers le monde.