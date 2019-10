LAHAIE, Luc



Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de M. Luc Lahaie, survenu le 30 septembre à l'âge de 72 ans.Son épouse Ginette Caron, ses filles Valerie (Antoine Boivin) et Marie-France, ses petits-enfants Léane, Alexandre, Laurence et Charlotte ainsi que leurs papas, Guillaume Brunet et Louis-Philippe Guy, son frère Denis (Ghislaine Lemire), sa soeur Bibiane (Michel Plouffe), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que toute la famille et les amis, vous attendent pour rendre hommage à Luc.La famille vous recevra le vendredi 11 octobre 2019 de 19h à 22h ainsi que le samedi 12 octobre de 9h30 à 12h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Tel: (450) 463-1900Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.