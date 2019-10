BOURDEAU, François



De Saint-Chrysostome, le 28 septembre 2019 à l'âge de 60 ans, est décédé subitement François Bourdeau fils de feu Maurice Bourdeau et de feu Gertrude Renaud et conjoint de Barbara Stacey.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Maude, les enfants de sa conjointe : Suzanne Giroux, Tammy Giroux (Glen Langille) et leurs enfants : Stéphanie, Valérie, Jessica, Chad et Chase.Il laisse également son frère Yvon (Manon), ses soeurs Suzanne et Lucie, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 12 octobre 2019 à 14h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 12h30. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Salon funéraire Gibeau-GendronSaint-Chrysostome, 450-826-3131