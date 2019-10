LABONTÉ, Marcel



Le 1er octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Marcel Labonté.Il laisse dans le deuil ses soeurs Suzanne (Serge), Lucille (Claude), Andrée (Florian) et Dianne (Jean-Guy), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 octobre dès 11h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11h45 en la chapelle du salon.