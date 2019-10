PELLETIER, André E.



De Montréal, le 26 septembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur André E. Pelletier, après un long combat contre la maladie d'Alzheimer.Homme d'affaire émérite qui aimait beaucoup la vie, il a fondé Inventex Inc. en 1980. Il a ainsi amélioré le service de la distribution de la pièce d'origine en chauffage électrique et ventilation.Il laisse dans le deuil ses enfants France (Michel), Christine et Marc, ses 6 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle dimanche 13 octobre de 9h à 12h et de 13h à 17h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société d'Alzheimer.