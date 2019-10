ST-GEORGES née AUGER

Françoise



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Françoise Auger, survenu le 19 septembre 2019, à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son époux André St-Georges, ses enfants : Yvon (Liliane), Claude (Julie), Mario (Josée), Serge (Lucie), Marc, ses petits-enfants : Stéphanie, Marc-André, Valérie, Gabriel, Sabrina, Coralie, Kevin et Mikael, son arrière-petite-fille Juliette, sa soeur Madeleine (feu Robert), ses beaux-frères et belles-soeurs, Élise (Marcel), Gilles (Lucette), Jean-Luc (Lise), Michelle (André), Yves (Raymonde), Jocelyne (feu Robert) et Reina (feu Dollard), ainsi que plusieurs parents et amis (es).La famille vous accueillera le lundi 14 octobre 2019 dès 10h en l'église de Saint-Donat pour recevoir vos témoignages de sympathie, sous la direction des résidences funéraires :Les funérailles débuteront à 11h suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Donat. Il y aura une célébration à L'Étoile du Nord salle Atrium au 887, rue Principale, St-Donat, J0T 2C0.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Fondation Médicale des Laurentides ou à la Fondation du CLSC de Matawinie.La famille tient à remercier le Dr Jean-Marc Hébert, les médecins et le personnel du CLSC et du CHSLD (Foyer) de Saint-Donat pour leur soutien et les bons soins prodigués.