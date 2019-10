LÉVESQUE, Estelle



C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère bien-aimée Estelle Lévesque, survenu à Longueuil, le 21 septembre 2019, à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Thérésa (Jacques Gendron), Élisabeth (feu Jeannot Marceau), Richard (Monique Gaudreault) et Patrice Grant (Marie Auger) ainsi que 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances à :505, BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5le samedi 12 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le 13 octobre de 9h à 11h. Une cérémonie religieuse suivra en la chapelle de la maison funéraire.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre-Boucher, de la Résidence Lafayette ainsi que madame Angela de la Nueva du CLSC de Longueuil, pour tous les bons soins prodigués.