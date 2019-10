TESSIER, Claude



Le 25 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Claude Tessier, époux de madame Micheline Tessier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Joanne (Romuald), Danielle, Pierre (Amin), Francine et Denis, ses sept petits-enfants : Marie-France (Tim), Jean-François (Samantha), Catherine (Thierry), Sophie (Dimitri), Stéphanie, Julie et Annie ainsi que ses arrière-petits-enfants.Il laisse également dans le deuil son frère Michel (Régine), sa soeur Denise, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à l'église Ste-Maria-Goretti, au 308 rue Montsabré, à Beloeil, le samedi 12 octobre dès 13 h, suivi d'une messe à 14 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.www.salondemers.com