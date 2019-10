PERREAULT, Roland



À Saint-Eustache, le 29 septembre 2019, à l'âge de 86 ans est décédé M. Roland Perreault, époux de Mme Laurette Gratton.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (André), Gabriel, Jacinthe (Guy), Jacques (France) et Sara (Gilles) ainsi que Carole (Denis) et Christian (Sylvie) et leurs enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Madeleine, Kilda, Georgette et Lisette, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934le samedi 12 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Une liturgie aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.