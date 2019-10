ANDRÉ (née BLANCHETTE)

Rita



À Brossard, le 18 septembre 2019, à l'âge de 91 ans est décédée Mme Rita Blanchette, épouse de feu Maurice André.Elle laisse dans le deuil ses filles Martine (Yves Cloutier), Louise (Alain Pomminville), Céline (Guy Roy) et Colette (Manuel Tavares), ses petits-fils Gabriel (Kim), Olivier (Cynthia), Marc-André (Gabrielle), Jean-Sébastien et Michaël, ses arrière-petits-enfants Sophie-Anne et Charles-Antoine, ses soeurs Bibiane et Gilberte, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier les anges de l'unité 1 A, du Centre Marcelle-Ferron pour tous les bons soins apportés à notre mère.La famille vous accueillera le samedi 12 octobre 2019, à compter de 10h, à l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, Qc, J5R 2J9, suivi des funéraille à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Marcelle-Ferron.