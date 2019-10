LUSSIER, Claude



La famille Lussier a le regret de vous annoncer le décès de M. Claude Lussier, décédé le 26 septembre 2019, à l'âge de 89 ans. Il était le fils de feu Joseph Lussier et de feu Délima Grégoire.Il laisse dans le deuil ses frères : Benoit (Rose Schuetze) et Gilles, ses soeurs : Huguette (Vaclav Pitlik) et Henriette (Laurent Gagnon) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Il fut prédécédé par son frère Denis (Marjolaine Legault) et ses soeurs : Fernande (Gérard McDuff) et Madeleine (Wallace Von Hagen).Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune cérémonie. Ses cendres seront portées en terre ultérieurement à Ste-Rosalie.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à :