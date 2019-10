DESCHATELETS (née Gauthier)

Lisette



À Laval, le 2 octobre 2019, à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Lisette Gauthier, épouse de M. Pierre Deschatelets.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Gervais) et Alain, ses petits-enfants Marie-Philippe, Juliette et Zachary, sa soeur Pierrette, ses frères Jean-Paul et Denis, ses beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 octobre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 12 octobre à 11h en l’église Saint-Maurice de Duvernay, 1961 Ivry, Laval. La famille vous accueillera dès 10h30.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Rose-de-Lima seraient appréciés.