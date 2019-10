SAVOIE, Léo



À Chambly, le 26 septembre, à l'âge de 74 ans est décédé Léo Savoie, époux de Ida Thériault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Émilie et Lee-Anne, ses frères Urbain, Roland (Rose-Marie) et ses soeurs Aline (François), Madeleine, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 11 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 12 octobre 2019 dès 9h à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi même dès 10h en la chapelle du salon.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.