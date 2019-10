DESROSIERS (Nobile), Pauline



À Montréal, est décédée le 27 septembre 2019, à l'âge de 93 ans, Mme Pauline Desrosiers, épouse de feu Joseph Aurelio Nobile.Maintenant aux côtés de son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Melissa), Carole (Gary), Paul, Richard, Louise (Paul) et Michel (Manon), ses petits-enfants Daniel, Bryan, Courtney, Matthew et Emma, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la:le jeudi 10 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 11 octobre 2019 à compter de 10h. La célébration de la vie se déroulera ce même jour (vendredi) à 11h suivie de l'inhumation au cimetière Rideau.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec.