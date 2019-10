CHARTIER (née CHAPUT)

Huguette



À son domicile de St-Sauveur-des-Monts, le 29 septembre 2019, est décédée entourée des siens et paisiblement Mme Huguette Chaput, épouse de feu M. Réal Chartier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, André, Sylvie, Bruno, Yves, Martine, leurs conjoint-es, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses clients ainsi que de nombreux amis.La famille tient à remercier les Dr Charly Morel et Dr Martin Lapointe, le service de soutien à domicile du CLSC de Piedmont ainsi que le personnel de la pharmacie Levasseur et Couillard.La famille recevra les condoléances à l'église de St-Sauveur à 9h30 le samedi 12 octobre 2019, et suivra une cérémonie à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.