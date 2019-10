LAVALLÉE née MORIN, Nicole



À Saint-Jérôme, le 2 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Nicole Morin, épouse de feu M. Jean-Claude Lavallée.Elle laisse dans le deuil ses fils Benoit (Sylvie) et Robert (France), ses petits-enfants Jessica, Marie-Ève, Xavier, Audrey-Ann, son frère Gilles (Odette), sa belle-soeur Huguette ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 12 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche 13 octobre dès 9h au salon de la:Un hommage lui sera rendu le dimanche 13 octobre à 11h au salon.