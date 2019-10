SAUCIER LAURENDEAU, Pauline



À Montréal, le lundi 30 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 92 ans, Pauline Saucier, épouse de feu Paul Laurendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Lizette), Chantal (René) et Claude (Jocelyne), ses petits-enfants Eric, Marc, Frédéric, Karine, Amélie, Roxanne et Joanie, ses arrière-petits-enfants Mathéo, Béatrice, Danaé, Juliette, Romy Timothey, Victor, Ludovic et Nellicia, sa soeur Madeleine (Tony), son frère Rock (Monique), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 13 octobre 2019 de 10h à 12h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Souvenir du Coeur pour leur soutien et les bons soins prodigués.