DUFOUR, Georgette née Landry



De Laval, le 1er octobre 2019, à l'âge de 99 ans et 10 mois est décédée Georgette Landry.Elle repose désormais auprès de son époux Edgar Dufour, de ses filles Denise et Linda ainsi que de son fils Régis (Thérèse Meilleur).Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Michel Flynn), Raynald (Micheline Boudreau), Henriette (feu Christian Mazevet), Mario (Enid Bertrand), Alain (Elyse Boivin), sa soeur Rachel (feu Alcide Ouellet), ses petits et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 18 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 19 octobre dès 10h au salon de la :Les funérailles auront lieu le samedi 19 octobre à 14h en l'église de Saint-Sauveur.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation médicale des Laurentides.