DUBOIS, Jean-Marc



Est décédé paisiblement à l'âge de 65 ans, Jean-Marc Dubois après un dur combat contre le cancer, le 3 octobre 2019. Il était le fils de feu Rolande Lalonde et de feu Gilles Dubois.Il était l'époux aimant depuis 36 ans de Rita Maisonneuve, le père dévoué d'André et Daniel (Caroline Marsolais) et le frère d'Hubert Dubois, le beau-frère de Louise Maisonneuve et Kenneth Kulin. Il était employé de la compagnie Nordstrong/Strongco depuis plus de 36 ans.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :(au coin de Charlevoix)le mercredi 9 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une messe sera célébrée à l'Église Saint-Gabriel (2157 rue Centre, Montréal H3K 1J5) le jeudi 10 octobre à 11h.Co-voiturage ou le transport en commun est recommandé (Métro Charlevoix) en raison des travaux sur la rue Centre.Au lieu d'offrir des fleurs, un don à la mémoire de Jean-Marc peut être fait à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne (3120, boul. Taschereau, Greenfield Park, Québec, J4V 2H1) à l'intention des " Soins Palliatifs unité Champlain projet bien-être " en reconnaissance des soins tendres et professionnels des employés du centre palliatif Champlain à Brossard (www.fhclm.ca).