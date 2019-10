BEAUDIN LARIN, Juliette



À Valleyfield, le dimanche 25 août 2019 est décédée, à l'âge de 91 ans, Juliette Beaudin, épouse de feu Pierre Larin.Elle laisse dans le deuil sa soeur Renée (Pierre Pépin), son neveu André (Johanne Fournier) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 12 octobre 2019 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.