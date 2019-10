C’est la fin

D’un coup, c’est fini. Mon gros Mac acheté il y a 12 ans et quelques centimètres est tombé obsolète mercredi à 17 h 12.

Aucun expert ne peut plus le travailler à distance, mes courriels ne partent plus ou partent en retard.

Cet ordinateur, peut-être trop lourdement chargé de vidéos, de films, de photos, fichiers audio et d’un nombre incroyable de pages de textes de toutes sortes, vient de décider qu’il ne veut ou ne peut plus continuer.

Je regarde son grand écran dont je devrai me séparer dans les prochains jours et je suis triste. Quelle année, cette 2019 !

Le cancer de Manon, mon opération, le chat, le chien, la maison... et maintenant, l’ordi. Tout y est passé. Je n’ose pas regarder une tuile au plafond, elle va tomber.

Le Canadien a tout de même récolté un point en Caroline et Kotkaniemi s’est retrouvé.

Quand on voit l’ordi s’en aller comme ça, on ne peut ignorer tant de secrets et cachettes.