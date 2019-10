Comment réussir sa conversion du rouge au vert

La cuisine, c’est l’endroit le plus important dans une campagne électorale, surtout avec les jeunes ! C’est une façon de les faire embarquer. »

L’avocat, souliers cirés et chemise blanche, a passé les derniers mois à se déprogrammer le cerveau, et la panse.

Pendant 34 ans, M. Merner a porté fièrement sur le cœur la feuille d’érable rouge libérale. Dégoûté par l’achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement Trudeau, il a épousé la cause des verts d’Elizabeth May l’an dernier.

« Chez les libéraux, c’est du Coke et de la pizza. Ici, c’est plutôt des salades. C’est beaucoup plus sain comme nourriture », ajoute-t-il avec le sourire dans un français impeccable.

Au fil de la discussion, le père de quatre enfants évoque ouvertement et avec une pointe d’humour les différences de culture entre son ancienne et actuelle formation politique.

« Au Parti libéral, on serre la main comme ça, mime-t-il en avançant le bras et en se redressant le dos. Au Parti vert, on s’embrasse, c’est très différent. »