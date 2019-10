BOURBEAU, Claude



Le 30 septembre 2019, à l'âge de 87 ans est décédé M. Claude Bourbeau, époux de Mme Madeleine Beauvais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Claire et Michèle, son frère Serge (Lise), ses beaux-frères et belles-soeurs: Cécile (Joseph), Ginette (Denis), Roger, Daniel (Guylaine) et Johanne (Claude), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucun service funéraire.425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8www.dignitequebec.com