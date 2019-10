LESSARD LEDUC, Madeleine



À Saint-Jérôme, le 28 septembre 2019, à l’âge de 95 ans, est décédée Mme Madeleine Leduc, épouse de feu M. Arthur Lessard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Suzanne), Robert (Claudette) et Hélène (Claude), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Aline, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et tous ceux qui ont eu le plaisir de la côtoyer au long de sa vie.La famille vous accueillera le samedi 12 octobre au complexe :à compter de 13h30. Un hommage lui sera rendu à 16h30 au salon même.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.