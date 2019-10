D’entrepreneur à empereur de l’agroalimentaire

L’histoire couronnée de succès de Lino Saputo est unique, mais son parcours est semblable à celui de tant d’immigrants, prospères dans leur pays d’origine, mais forcés à repartir de zéro, une fois au Canada.

Même s’il est à la retraite depuis 2017, c’est dans son bureau du siège social de l’empire agroalimentaire qui porte son nom que l’homme d’affaires italo-canadien a reçu Le Journal cette semaine. Il souhaitait présenter son plus récent bébé : sa biographie, Lino Saputo, entrepreneur, rédigée avec la collaboration de John Parisella.

L’ouvrage retrace les grands pans de sa vie et de celle de sa famille, de l’Italie de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à l’entrée de Saputo inc. en Bourse, en 1997, en passant par les débuts modestes de la société, ses acquisitions aux États-Unis et en Australie dans les années 1990 et 2000, et les autres activités de la famille, comme l’Impact.

« Ç’a commencé très modestement avec 500 $ et un bicycle, avec mon père, ma mère et moi », lance avec un sourire M. Saputo, président et chef de la direction de Saputo inc. pendant 63 ans. Photo d'archives

En 1957, quelques années après la fondation de Giuseppe Saputo e Figli (et fils), d’autres membres de la famille – ses frères et sœurs – se joignent à l’entreprise et deviennent actionnaires. La compagnie connaît ensuite une croissance fulgurante grâce à l’appétit grandissant des Canadiens pour le fromage et la pizza. Les revenus passent de 163 000 $ en 1960 jusqu’à 57 millions en 1981, au moment où la plupart des frères et sœurs de M. Saputo délaissent à sa demande leurs fonctions dans l’entreprise, mais demeurent actionnaires.

L’entrée en bourse

Avec la réorganisation du début des années 1980, l’autre moment clef dans l’histoire de Saputo, c’est l’entrée en Bourse, en 1997, explique le patriarche.

« Je craignais alors que mes frères et sœurs, si quelque chose m’arrivait, reviennent pour reprendre les affaires. Mais la compagnie avait changé énormément depuis leur départ. Entrer en Bourse nous a permis d’assurer la continuité de l’entreprise, sa croissance, et de meilleurs jours pour ma famille et moi. » Photo d'archives

Le chiffre d’affaires avait grimpé à 450 millions $ en 1997, et aujourd’hui il avoisine les 15 milliards $. « Tout le monde dans la famille Saputo a profité de l’évolution de l’entreprise », se félicite-t-il.

Le thème de la famille revient d’ailleurs tout au long de la discussion. Le livre lui était avant tout destiné, ainsi qu’aux employés de la compagnie, son autre famille, explique-t-il. Ce n’est que plus tard qu’il se serait laissé convaincre de publier le texte aux éditions Les Presses de l’Est.

« J’ai voulu publier parce que c’est une histoire qui peut inspirer les nouveaux arrivants. J’y donne des conseils aux gens qui souhaitent se lancer en affaires, et rappelle que la vraie valeur de la vie, ce n’est pas l’argent. L’argent c’est bien d’en avoir, mais si l’argent nous change, on est mieux de ne pas en avoir. Je connais beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de succès et fait de l’argent, mais ça les a changés. »