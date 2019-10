Des recettes pour faire payer les super riches

Cela permettrait au fédéral de rééquilibrer tout de go son budget, tout en diminuant la charge fiscale des ménages à revenu moyen et en améliorant ses divers programmes d’aide financière aux familles, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, etc.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que ce ne sont pas les deux principaux partis politiques, le Parti libéral de Justin Trudeau et le Parti conservateur d’Andrew Sheer, qui proposent ainsi de siphonner davantage les super riches et les grandes sociétés.

Eh non ! C’est plutôt en me référant aux mesures fiscales proposées dans les programmes électoraux des tiers partis, tels le Parti vert d’Elizabeth May et le NPD de Jagmeet Singh, que j’ai découvert ces « abondantes » nouvelles sources de revenu fiscal.