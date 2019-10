THIBAULT, Paul



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Paul Thibault le 29 septembre 2019. Il rejoint son épouse Jeanne D'Arc Anctil.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon et Sylvain (Manon), ses petits-enfants Érik et Vanessa, ses soeurs Thérèse (Jean), Carmen et Doris (Philippe), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca / 514-639-1511le samedi 12 octobre 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h suivi du service funéraire en la chapelle de la résidence à 17h00.