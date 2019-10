LABRÈCHE, Irène



Le 6 septembre 2019, à l'âge de, est décédée au CHSLD Saint-Georges, Mme Irène Labrèche, épouse de feu René Tittley.Elle laissait dans le deuil sa soeur Thérèse Labrèche-Jolin (décédée le 17 septembre 2019), sa belle-soeur Marcelle David-Labrèche, ses filleuls Claude Boisvert et Marc Jolin, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Un grand merci au personnel du CHSLD Saint-Georges pour toute l'attention et la compréhension apportées à Irène au cours des quatre dernières années de sa vie.Les familles Labrèche et Jolin vous accueilleront, le samedi 12 octobre à compter de 13h, pour une célébration commune qui aura lieu à 16h en la chapelle du4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL