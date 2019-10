ROY, Diane née Daoust



C'est avec une grande tristesse, que nous vous annonçons le décès de Diane Daoust Roy, le 3 octobre 2019.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé René des 46 dernières années, sa fille Stephanie (James) dont elle était extremement fière, ses frères Normand (Diane), Robert et Peter et d'autres parents et amis.La famille aimerait remercier les médecins et le personnel des Soins Palliatifs de l'Hôpital Royal Victoria, pour leur support et leur compassion.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie:le mardi 8 octobre 2019 de 18h à 21h et aussi le mercredi le 9 octobre, à l'église St.Thomas More, 980 avenue Moffat, Verdun, H4H 1Y9 à 11h suivi par un service religieux à 12h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Cancer Des Cèdres seraient appréciés par la famille.