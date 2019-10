RAPOSO, Manuel



À Montréal, le 2 octobre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Manuel Raposo, époux de feu Marie-Louise Giguère.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Anabel, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 6 octobre de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures.Les funérailles auront lieu le lundi 7 octobre à 11 heures, en l'église St-Ambroise (1215, rue Beaubien Est, Montréal, Qc), suivies de la mise en crypte au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.