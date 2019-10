Erreur sur la personne

Une Montréalaise sans histoire disparue depuis presque 40 ans aurait­­­ été enlevée par des ravisseurs l’ayant prise pour une prostituée portant le même nom et ayant la même date d’anniversaire, selon l’enquêteur qui a mené le dossier dans les années 1980.

« Ce n’était pas seulement ma grande sœur, mais ma confidente. On a partagé la même chambre à coucher jusqu’à son départ de la maison », se rappelle la femme de 53 ans, qui vit à Saint-Jérôme.

Lorsque le couple s’est réveillé quelques heures plus tard, Diane Bélanger n’était plus là, mais d’étranges indices laissaient croire au pire.

Son sac à main traînait dans le salon, le contenu éparpillé sur le plancher, la moustiquaire de la porte d’entrée avait été éventrée, un couteau à pain avait disparu et sa robe de nuit traînait dans le bain.

« Il n’y avait aucune trace de violence dans la maison », se souvient l’enquêteur Jean-Claude Rochon, de la section jeunesse de la police de Montréal, qui s’est occupé de ce dossier pendant des années, faisant référence au fait que rien n’avait été brisé et qu’on n’avait trouvé aucune trace de sang.

M. Rochon a travaillé sur ce dossier dès le début, en 1982, et ce, jusqu’au milieu des années 1990. Aujourd’hui âgé de 72 ans, l’ex-enquêteur est à la retraite depuis 22 ans.

« C’est certain que quelqu’un sait quelque chose », estime-t-elle.

« C’est la plus grosse enquête que j’ai réalisée en matière de disparition », assure-t-il. Le dossier policier se déployait sur une trentaine de pages.

Quelques années plus tard, une rencontre inespérée a permis de poser une première hypothèse pour résoudre le mystère sur ce qui avait pu arriver à la jeune femme.

Se trouvant dans une impasse, son patron l’a envoyé à l’hôpital rencontrer une femme qui avait été gravement battue et qui s’appelait Diane Bélanger. Non seulement portait-elle le même nom, mais elle demeurait dans le même secteur que son homonyme au moment de sa disparition, et avait la même date de naissance.