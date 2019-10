ST-ARNEAULT, Gilles



À Montréal, le jeudi 26 septembre 2019 est décédé, à l'âge de 80 ans, Gilles St-Arneault, époux de Thérèse Beaulieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nancy et son fils Andrew) et Chantale, ses petits-enfants Olivier, Gabriel, Émilie et Audrey, ses soeurs Arlette et Claudette ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 11 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le samedi 12 octobre 2019, à 11h en l'église St-Fabien, 6455 de Renty, Montreal, H1M 1M3.