LEMAY, Ginette



À Montréal, le dimanche 29 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 57 ans, Ginette Lemay, épouse de Robert Gendron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Danny et Jessica, ses petits-enfants Liliann, Nathan, Tyler et Antonio, ses frères et soeur, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 13 octobre 2019 de 11h à 17h.