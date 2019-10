Fous de Minshew !

À Jacksonville, il y a longtemps que les supporteurs éprouvés attendent un nouveau Messie. Lors des matchs des Jaguars, ils sont désormais des milliers à arborer fièrement moustache et bandana de la vieille école, comme le fait si bien leur quart-arrière recrue et peut-être même sauveur venu de nulle part, Gardner Minshew.

En fait, rectification... Minshew n’est pas sorti de nulle part, puisque l’entraîneur-chef Mike Leach, qui le dirigeait sur la scène universitaire à Washington State, a maintes fois produit des quarts-arrière aux statistiques mirobolantes dans son système offensif « Air Raid ».

Pour preuve, sur les 50 saisons les plus prolifiques en termes de gains par la passe dans l’histoire de la NCAA, 10 ont été l’œuvre de disciples de Leach, qui a dirigé les destinées du programme de Texas Tech avant de passer à Washington State.

Mais là où Minshew sort de nulle part, c’est qu’à ce jour, jamais un quart-arrière dirigé par Leach dans les rangs universitaires n’a su transposer son talent dans la NFL.

Lorsqu’il était coordonnateur offensif à l’Université du Kentucky en 1997 et 1998, Leach a bien propulsé Tim Couch comme tout premier choix du repêchage de la NFL en 1999, mais sa carrière avec les Browns ne restera pas marquante.

Comme entraîneur-chef par la suite, Leach n’a vu qu’une poignée de ses poulains goûter du bout des lèvres à la NFL. Kliff Kingsbury, désormais entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona, n’a complété qu’une passe en carrière dans la grosse ligue. Le passeur le plus productif pour Leach, Garrett Harrell, n’a lancé que quatre passes dans la NFL.

Il y a aussi eu Jeff Tuel qui n’a amorcé qu’un match en 2013 pour les Bills, ainsi que Luke Falk, dont le premier départ il y a deux semaines avec les Jets a donné froid dans le dos.

Toute une histoire !

À travers tous ces coups d’épée dans l’eau, faites place au moustachu Minshew.

Il y a d’abord les étonnantes statistiques pour un obscur choix de sixième ronde, le jeune quart revendiquant sept passes de touchés, une seule interception et un excellent taux de 69,4 % de ses passes qui sont complétées même s’il n’hésite pas à dégainer quelques balles très risquées.

Il y a aussi sa personnalité amusante et décontractée à souhait, lui qui n’hésite pas à se pavaner le torse velu au vent dans ses vêtements d’une autre époque. Autant ses coéquipiers que les amateurs se sont vite attachés à ce joueur qui ose sortir du moule.

Mais surtout, il y a l’histoire derrière son succès. Minshew, après deux saisons sans histoire à East Carolina, a demandé son transfert vers l’Alabama. Son objectif même pas caché était alors d’aller terminer sa carrière sous les ordres du grand Nick Saban pour bifurquer ensuite vers le coaching.

Puis, Mike Leach l’a appelé en l’implorant de se donner une dernière véritable opportunité de relancer sa carrière comme quart-arrière avec lui. Et voilà donc Minshew !

Changements dans l’air

Il est infiniment trop tôt pour conclure que Minshew maintiendra son succès à long terme. Mais actuellement, il souffle comme un vent de changement sur Jacksonville, dans un marché qui se cherche une identité et un véritable héros depuis toujours. Minshew tranche avec la personnalité discrète de Nick Foles, qui devait être le sauveur et dont la blessure lui a ouvert la porte.

De plus en plus de quarts-arrière proviennent maintenant des variantes du système « Air Raid » adopté par Leach et imité à différents degrés par d’autres programmes. Les Patrick Mahomes, Kyler Murray et Baker Mayfield en sont les plus récents exemples qui démontrent qu’il est légitimement permis de croire en la légende de Minshew.

5 points à surveiller

Mack face aux Raiders

Le secondeur extérieur Khalil Mack a brillé avec les Raiders avant d’être échangé aux Bears la saison dernière. Voilà que Mack et le club qui a choisi de le laisser filer se retrouvent face à face, à Londres. Depuis qu’il évolue à Chicago, Mack totalise à lui seul 17 sacs du quart et 10 échappés forcés. Son ancienne équipe totalise à peine 18 sacs et huit échappés forcés depuis l’échange, que les Bears feraient encore et encore.

Les meilleurs en octobre

Le mois d’octobre débute et si l’on se fie à la dernière décennie dans la NFL, les clubs qui connaîtront du succès sont plutôt familiers. Depuis 2010, les Patriots (32-6) sont ceux qui présentent le meilleur dossier en octobre. Ils sont suivis des Saints (26-9), des Packers (24-10), des Steelers (25-11), des Chiefs (23-13), des Seahawks (20-14-1) et des Giants (20-15).

Plusieurs jeunes quarts

La semaine dernière, pas moins de 11 des 15 clubs gagnants misaient sur un quart-arrière de 26 ans ou moins. Ces pivots de 26 ans et moins ont jusqu’ici signé 39 victoires, du jamais-vu dans la NFL après quatre semaines. Il faut remonter à 1987 pour voir des quarts-arrière de 26 ans et moins enregistrer 31 victoires dans le premier mois.

Une autre marque pour Brady ?

Tom Brady continue son ascension dans la chasse aux différents records chez les quarts-arrière. Face aux Redskins, le quart des Patriots, qui compte 71 575 verges par la passe en carrière, a besoin de 264 verges pour s’installer devant Brett Favre, au troisième rang dans l’histoire. Mieux encore, si sa récolte passe à 366 verges, il s’appropriera aussi le deuxième rang, devant Peyton Manning. Drew Brees trône au premier rang (74 845 verges).

Retours de suspensions

Plusieurs joueurs de qualité rejoignent les rangs de leur équipe après avoir purgé des suspensions de quatre matchs en ce début de saison. Parmi les joueurs d’impact, soulignons Taylor Lewan (bloqueur, Titans), Antonio Callaway (receveur, Browns), Golden Tate (receveur, Giants), Ben Watson (ailier rapproché, Patriots) et Morris Claiborne (demi de coin, Chiefs).