La Coupe du monde de hockey préférée aux Jeux olympiques?

Bill Daly, adjoint au commissaire de la LNH, a laissé deviner que les chances de revoir une Coupe du monde de hockey, comme en 2016, étaient plutôt bonnes. Probablement plus que celles de retrouver les meilleurs joueurs au monde aux prochains Jeux olympiques d’hiver, en 2022, à Pékin.

«Nous sommes tout à fait, à 100 pour cent alignés avec l'Association des joueurs sur la valeur de cette propriété pour assurer la croissance du sport, promouvoir le hockey et créer un tournoi divertissant et compétitif», a indiqué Daly, à propos de la Coupe du monde de hockey, lors de son passage en République tchèque vendredi pour le match entre les Flyers de Philadelphie et les Blackhawks de Chicago.

La dernière Coupe du monde propulsée par la LNH avait eu lieu en septembre 2016, à Toronto. Le Canada avait alors remporté la finale de format 2 de 3 en deux rencontres face à l’Europe. Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price avait notamment aidé la formation canadienne à l’emporter. L’attaquant Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, avait pour sa part mené le tournoi avec 10 points en six matchs.

JO: loin d’être essentiel

Si Daly songe à réinsérer un tel tournoi au calendrier, il se fait beaucoup plus évasif sur la participation possible des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques de 2022.

«Je vais le dire, car je pense que j’ai besoin de le dire, du point de vue des propriétaires de la LNH, la participation aux Jeux olympiques n'est pas perçue comme quelque chose d'essentiel ou même d'utile à notre fonctionnement, a néanmoins affirmé Daly, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Ça perturbe beaucoup notre saison, ça met les joueurs en danger de se blesser sans même qu'il y ait un avantage financier pour la LNH ou les clubs.»