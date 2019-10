La droite constipée

Vous allez peut-être me trouver complètement zinzin, mais plus je regarde Andrew Scheer et Catherine Dorion, plus je trouve qu’ils ont des points en commun.

Ils font tous les deux mal paraître leur camp.

PILE ET FACE

Pensez-y...

Que disent les gens de droite sur les gens de gauche ? Quels stéréotypes véhiculent-ils à propos de leurs adversaires idéologiques ?

Que ce sont des grands enfants, des ados attardés, des idéalistes déconnectés de la réalité, des poètes qui ne comprennent rien au monde des affaires, des quadragénaires qui s’accrochent aux idéaux de leur jeunesse, qui refusent de grandir, qui portent encore une tuque et des Doc Martens même s’ils ont 37 ans, etc.

Or, Catherine Dorion leur donne raison.

La députée solidaire incarne tous les clichés de la gauche...

On demanderait à un chercheur de l’Institut économique de Montréal de nous dessiner un militant de gauche typique, et il arriverait avec une photo de la députée de Taschereau.

Idem pour l’autre camp...

Quels stéréotypes les gens de gauche véhiculent-ils à propos des gens de droite ?

Qu’ils sont pognés, constipés, qu’ils ressemblent à des gérants de Caisses populaires, qu’ils sont cathos, antiavortement, climatosceptiques, froids, désincarnés, nerds, qu’ils s’habillent comme des agents d’assurance même s’ils n’ont que 40 ans, et qu’ils ne parlent jamais de culture.

Bref, qu’ils ressemblent à Andrew Scheer !

L’ESPRIT DE SÉRIEUX

Mémo aux membres du Parti conservateur : quand allez-vous vous trouver un chef à gogo ?

Vous aviez Stephen Harper, qui donnait la main à son fils lorsqu’il l’emmenait à l’école, et vous avez maintenant Andrew Scheer, qui a l’air d’une grenouille de bénitier.

C’est quoi, l’affaire ? Il faut être raide comme un pogo pas dégelé pour diriger le Parti conservateur ?

On ne peut pas être de droite et être de son temps ?

La droite, c’est du sérieux, on est raisonnable, nous, monsieur, on est réfléchi, posé, solennel, responsable, c’est ça ? On n’a pas le temps de s’amuser ?

Vous connaissez le dicton : « Les gens de gauche n’ont pas de tête, les gens de droite n’ont pas de cœur. »

C’est un stéréotype, bien sûr, mais comme l’écrivait l’auteur Jean-Philippe Blondel, « les stéréotypes contiennent leur part de lucidité ».

La gauche a trop souvent la tête dans les nuages, et la droite manque de légèreté, de poésie, de romantisme.

On se demande, après, pourquoi si peu de jeunes penchent à droite...

Avez-vous vu les modèles qu’on leur présente ? Vous pensez vraiment que ça les inspire ?

TRANSFUSION SANGUINE

À quand un chef conservateur tripant ? Qui ne sent pas l’encens et qui ne donne pas l’impression de prendre son bain dans l’eau bénite ?

Qui est pro-choix et qui a l’environnement à cœur ?

Ça pourrait être une femme, tiens. Ou un gai.

La main droite sur le portefeuille, mais le cœur à la bonne place. Et qui se fout royalement de la religion.

Une droite rock’n’roll, rebelle, diversifiée, drôle. Branchée sur le monde d’aujourd’hui, pas une droite qui semble tout droit sortie d’un épisode de Papa a raison.

On devrait faire une transfusion.

Un petit peu de Dorion à la droite, et un peu de Scheer à la gauche.