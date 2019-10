«La famille Addams»: Gomez, Morticia et Mercredi s’animent

La famille Addams, inventée par Charles Addams dans les pages du «New Yorker» durant les années 1930, arrive au grand écran sous forme d’animation. Voici, en mots-clés, ce qu’il faut en savoir... incluant quelques surprises.

Origines

Le visuel de «La famille Addams», réalisé par Conrad Vernon («Shrek») et Greg Tiernan («Party de saucisses») s’inspire grandement des dessins de Charles Addams. Ce retour aux sources se retrouve également dans le scénario signé Matt Lieberman et Pamela Pettler. On y apprend comment Gomez (voix d’Oscar Isaac en version originale), Morticia (voix de Charlize Theron) et leur famille se sont installés dans leur maison du New Jersey. De plus, les parents se préparent à célébrer une cérémonie en l’honneur de Pugsley (voix de Finn Wolfhard), leur fils, et invitent tout le monde. Mais les ennuis ne tardent pas à se manifester en la personne de Margaux Needler (voix d’Allison Janney), décoratrice célèbre, qui entend bien s’approprier la maison des Addams! Quant à Mercredi (voix de Chloë Grace Moretz), elle n’aspire qu’à devenir normale et à s’intégrer aux jeunes de son âge.

Nostalgie

Ainsi que l’a souligné le producteur Gail Berman, «il y a, bien sûr, un élément de nostalgie dans le film, mais il ne s’agit pas d’une relance de cet univers. Je vois ce film comme une autre porte d’entrée dans l’univers de la famille Addams.» Pour les réalisateurs, l’animation devenait ainsi le médium parfait grâce auquel ils pouvaient laisser libre cours à leur imagination. «Nous avons commencé par créer des arbres qui bougent, des enveloppes qui parlent et, à un moment donné, nous avions des tables qui se déplaçaient partout et des têtes chantantes en train de sautiller. Nous avons pris tout ce que la série télévisée et le film en prises de vues réelles mentionnaient et nous l’avons développé visuellement», d’expliquer Conrad Vernon.

Accents

Les acteurs ont bénéficié d’une liberté totale pour les accents de leurs personnages. En effet, il fallait que les Addams de ce long métrage soient différents de ceux des itérations précédentes. «Nous voulions que tout le monde essaye de définir sa propre version des personnages», a ainsi développé Conrad Vernon. «Charlize [Theron] a choisi un accent de la côte Est des années 1940. Oscar est arrivé avec un accent hispanique. Chloë Grace Moretz a incarné Mercredi de manière très directe et modérée. Je pense donc que le fait qu’ils aient pu créer leur personnage plutôt que de transposer leur personnalité propre à l’écran a enrichi les personnages du film.»

Maison

L’animateur Connor Ferguson a planché sur l’intérieur de la demeure des Addams puisqu’il fallait un visuel particulier. Après bon nombre d’essais infructueux, le visuel général s’est imposé. «Nous avons appelé ça ¨une élégance délabrée¨, parce que oui, le mobilier de la maison est délabré, mais il demeure élégant et beau.» Pour l’animateur, ce visuel «ne pouvait que se transcrire dans un film d’animation.»

Saviez-vous que...

- la toute première série télévisée animée était une production Hanna Barbera? Diffusée en 1973, on pouvait y entendre... Jodie Foster en Pugsley.

- Charles Addams n’avait pas donné de prénom à Mercredi dans les bandes dessinées? Il ne l’a fait que pour la série télévisée.

- les dessins de Charles Addams ont pour inspiration la ville de Westfield, dans le New Jersey?

- au départ, l’oncle Fétide faisait partie de la famille de Morticia? Ce n’est que plus tard, au cinéma, qu’il est devenu le frère de Gomez.

- la comédie musicale «La famille Addams» est la plus mise en scène et jouée dans les écoles secondaires américaines?

«La famille Addams» souhaite une joyeuse Halloween à tous les cinéphiles dès le 11 octobre.