La maison de la semaine: fenêtre sur le Lac-Beauport

Cette propriété unique de Lac-Beauport promet un mode de vie rappelant un séjour de villégiature, que les prochains habitants auront le loisir de vivre à l’année. Son style chalet chic les incitera à alléger leur agenda pour davantage profiter du terrain de jeux qu’offre la nature environnante! Les amateurs de plein air succomberont aux charmes de cette maison située au 394, chemin du Tour-du-Lac, à Lac-Beauport.

La proximité des pentes de ski, de la patinoire sur le lac, des sentiers pédestres, de raquettes et de ski de fond, d’un club nautique, d’une piste multifonctionnelle, etc., réjouit à l’avance les sportifs qui connaissent bien la réputation de Lac-Beauport en terme de plaisirs en plein air.

Désireux de s’y établir, ils souhaitent trouver une maison nichée au cœur de cette nature généreuse, afin de bénéficier des effets relaxant, régénérateur et ressourçant qu’elle procure. Une maison en symbiose avec son environnement!

Voilà ce que propose notre maison de la semaine à l’architecture unique, dont le parement de bois et de pierre séduit au premier coup d’œil, tout comme ses terrasses et ses fenêtres tournées vers le lac.

Les futurs propriétaires n’auront qu’à y défaire leurs valises, puisque tous les meubles y demeureront et que les rénovations majeurs réalisées récemment n’ont laissé aucun travaux supplémentaires à planifier.

Des airs de vacances

Actuellement utilisée comme résidence secondaire, cette maison construite sur le roc, en hauteur, plonge ses habitants dans une ambiance de vacances qui s’accentue au fil des marches de l’escalier menant à l’entrée. Sur la première grande terrasse franc sud, il y a certainement des ski de fond qui se font farter en hiver, des bâtons de marche qui attendent d’être empoignés à l’ automne et des pagaies qui se font sécher pendant l’été! Voilà un arrêt obligé avant et après l’aventure!

Le retour à la maison après le boulot ou après une journée de loisirs a un effet réconfortant qui se fait sentir dès le hall. Entouré de murs de pierre et de bois, près de l’escalier sur mesure en érable et du chemin d’ardoise, un gros fauteuil semble indiquer qu’il est temps de réduire le rythme. L’équipement de sport est bien rangé, les vêtements mouillés sèchent dans la salle de lavage à proximité, on peut bien s’arrêter quelques instants! Une pièce à l’entrée ferait un très agréable bureau à domicile, une chambre d’enfant et pourquoi pas un vestiaire.

Visite des paliers

Le salon a pris possession du premier pallier, bordé par deux grandes terrasses aménagées sur des niveaux différents, dont l’une accueille un spa promettant des moments de détente bien mérités. Tout autour, il est facile d’imaginer un décor digne d’un centre de santé avec des chaises longues et des tables basses, ainsi qu’un salon extérieur prenant place en hauteur, afin de relaxer à l’abri des regards.

De retour à l’intérieur, la chaleur du foyer au bois est la bienvenue. Sous le toit cathédral et les poutres apparentes, impossible de ne pas tourner les yeux vers la grande fenêtre pour y contempler le paysage coloré en cette saison.

Le prochain pallier mène à la cuisine haut de gamme, affichant de sublimes armoires en pin, un grand comptoir en quartz, une imposante retombée de plafond en merisier sous laquelle trône un îlot très animé au moment de prendre l’apéro lors de l’après-ski.

Sur la terrasse extérieure couverte, la cuisine d’été tout équipée annonce la tenue de barbecues festifs se prolongeant tard en soirée. Comme les deux cuisines, les salles à manger, une intérieure et une extérieure, se font aussi écho. Quel décor convivial et chaleureux pour recevoir, avec la nature en guise d’œuvre d’art.

Chambres en hauteur

La chambre secondaire aménagée à l’arrière de la maison, bénéficie d’une atmosphère plus feutrée. On s’y sent à l’abri de tout, près du mur d’ardoise et sous le plafond de bois! La vaste chambre principale profite de l’intimité du dernier palier, d’un mur de rangement sur mesure et d’une fenêtre dont la vue sur le lac est certainement la plus époustouflante de la maison. Du haut de ce pallier, il est possible d’admirer toutes les autres pièces de la maison en plongée, sauf les deux salles de bain avec douche qui offrent évidemment l’intimité recherchée. Ainsi perché, le plafond en bois, les murs de pierre, les imposantes moulures et poutres dévoilent toute leur splendeur.

La propriété compte également un cabanon, un garage double ainsi qu’un accès au lac notarié.

Ce reportage a été réalisé en collaboration avec le courtier André Dussault.

Pour plus de détails, cliquez ici .